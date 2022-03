Bernardo Trindade é candidato a presidente da AHP

O ex-secretário de Estado do Turismo e administrador de PortoBay Hotels & Resorts, Bernardo Trindade, é candidato a presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP).

O madeirense, actual vice-presidente do conselho directivo da equipa liderada por Raul Martins, assumiu a candidatura esta noite, através do seu Facebook, “nesta semana do regresso da BTL e publicitada a realização da Assembleia Geral Eleitoral para o triénio 2022-2024”.

“Depois de 6 anos (3 mandatos) como vice-presidente, sinto-me agora preparado para esta responsabilidade maior: liderar a associação neste tempo que todos esperamos de recuperação, depois de uma crise sem precedentes num dos setores mais afetados pela pandemia”, referiu.