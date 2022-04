Marítimo agradece 'solidariedade' do Desportivo Leça do Balio

As equipas sub-19 de futebol do Marítimo e do Barreirense, após os jogos realizados no Norte do país no passado sábado, a contar para a antepenúltima jornada da fase de subida do Campeonato Nacional da II Divisão, ficaram retidos no Continente devido às contingências climatéricas que causaram cancelamentos de voos da TAP.

Grande parte da formação maritimista e nove jogadores do Barreirense, mais o team manager, ficaram assim impedidos de regressar à Madeira, o que só acontecerá amanhã, quarta-feira.

Entretanto, no seu site oficial, o Marítimo “enaltece e aplaude” o gesto do Desportivo Leça do Balio, que disponibilizou as suas instalações para que os jogadores de Marítimo e Barreirense pudessem manter a sua actividade.

“O Club Sport Marítimo agradece ao Desportivo de Leça do Balio pela demonstração de solidariedade. O desporto é mais bonito quando acompanha valores que devem presidir a todos os aspectos da vida. Neste caso, o exemplo do clube nortenho, esperemos, deve fazer escola. No desporto e no modo de usar a vida", pode-se ler no comunicado da colectividade madeirense.

Recorde-se que, no último sábado, ao vencer na casa do Nogueirense (2-1) o Marítimo assegurou desde logo a subida à I Divisão do futebol júnior nacional.

No sábado os verde-rubros recebem o Boavista pelas 15 horas e vão procurar agora o título nacional da II Divisão, para o que necessitam de bater os actuais lideres por três bolas de diferença. O Barreirense, também no sábado passado, jogou na casa do Boavista e alcançou a sua primeira vitória ao bater os ‘axadrezados’ por 1-0.