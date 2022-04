Conhecidos os 'onzes' do Paços de Ferreira-Marítimo

O Marítimo apresenta-se esta tarde no Estádio Capital do Móvel com várias mexidas no onze inicial que irá defrontar o Paços de ferreira, em jogo a contar para a 29.ª jornada da I Liga.

O técnico Vasco Seabra conta com três novidades na equipa inicial, em relação ao último encontro do campeonato, onde os verde-rubros perderam diante do Tondela (1-3) no seu estádio.

Matheus Costa, depois de cumprir um jogo de castigo está de volta ao eixo da defesa pelo lugar de Leo Andrade, enquanto Vitor Costa regressam ao ‘onze’ para o lugar de Fábio China, por opção. Já no meio campo o madeirense Pedro Pelágio dá lugar ao lesionado Diogo Mendes.

Eis o ‘onze’ apresentado por Vasco Seabra: Paulo Victor, Cláudio Winck, Zainadine, Matheus Costa, Vitor Costa, Ivan Rossi, Pedro Pelágio, Rafik Guitane, Miguel Sousa, André Vidigal e Joel Tagueu.

No lado do Paços Ferreira, o técnico César Peixoto conta com a seguinte equipa inicial: André Ferreira, Uilton, Maracás, Nuno Lima, Bastos, Rui Pires, Luiz Carlos, Hélder, Nuno Santos, Delgado e Adrian Butzke

De referir que o jogo terá como árbitro Hugo Silva, de Santarém que conta José Luzia e Hugo Coimbra como auxiliares. David Silva foi o árbitro nomeado para o Vídeo-Árbitro (VAR) que conta ainda com a ‘ajuda’ de Nuno Manso.