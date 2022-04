Ricardinho está de saída do Marítimo, tal como o DIÁRIO já avançou. Hoje o clube verde-rubro emitiu um comunicado a oficializar a "cessação do empréstimo do jogador", o que estava "inicialmente previsto até ao final da época 2021-2022".

"O Marítimo agradece o empenho e dedicação com que encarou a causa verde-rubra e deseja os maiores sucessos desportivos e pessoais para o futuro", escreve o clube verde-rubro no 'site' oficial.