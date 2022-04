PSD diz que há "regresso encapotado" de austeridade pela perda de rendimentos

O PSD acusou hoje o Governo de fazer um "regresso encapotado" da austeridade ao admitir que pode haver perda de rendimentos devido à inflação, e apontou uma revisão em baixa do cenário macroeconómico em relação ao Orçamento 'chumbado' em novembro.

O PSD foi o primeiro partido a reunir-se com o Governo para conhecer as linhas gerais da sua proposta de Orçamento do Estado para 2022.

"O Governo não se comprometeu, não assumiu que não haverá perda de rendimentos. O Governo tem o objetivo de evitar a contaminação [da inflação], uma espiral recessiva, compreendemos isso, embora haja um regresso encapotado de uma certa austeridade pela previsível perda de rendimentos, designadamente nos salários diretamente controlados pelo Estado", afirmou o líder parlamentar do PSD, Paulo Mota Pinto, no final da reunião.