Fluidez do trânsito no Funchal reflecte férias escolares

Na manhã desta segunda-feira, está tudo calmo no que toca ao trânsito nas ruas do Funchal, reflectindo, de certa forma, as férias da Páscoa para milhares de alunos da Madeira, o que faz diminuir consideravelmente os veículos a circular logo pela manhã.

Se vai sair agora de casa, saiba que nos acesso à cidade do Funchal, a esta hora, não há qualquer congestionamento. Na Via Rápida a situação é semelhante.

Na malha urbana, notam-se os habituais 'pára-arranca' junto aos principais núcleos, como seja a rotunda do Hospital ou a Avenida do Mar, mas sem grandes complicações ou demoras. No centro, há trânsito fluído, pelo menos para já.

Lembre-se, ao volante, cuidado constante. Bom dia e uma boa semana!