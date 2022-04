Emmanuel Macron pode ganhar segunda volta, indicam sondagens

O Presidente francês cessante, Emmanuel Macron, poderá ganhar na segunda volta das eleições presidenciais contra a candidata de extrema-direita Marine Le Pen, segundo sondagens realizadas hoje após a primeira volta.

Macron conta com entre 54% e 51% das intenções de voto contra 46%-49% para Le Pen, o que significa que a disputa seria muito mais renhida do que há cinco anos, quando o Presidente ganhou com 66,1% dos votos e a candidata da União Nacional obteve 33,9%.

Os dois candidatos qualificaram-se hoje para a segunda volta, dentro de duas semanas, com cerca de 28% dos votos para o titular do cargo e cerca de 23% para Marine Le Pen, de acordo com as estimativas.

A votação mais próxima para a segunda volta é de 51%-49%, segundo a sondagem do instituto Ifop-fiducial para TF1/LCI/ParisMatch/SudRadio. Dois outros inquéritos dão 54%-46%: o do instituto Ipsos Sopra-Steria FranceTv/RadioFrance/LeParisien/LCP/RFI e o da OpinionWay para CNews/Europe1.

Em detalhe, cerca de um terço (35%) dos eleitores da candidata de direita Valérie Pécresse (Os Republicanos) votariam em Emmanuel Macron e outros tantos em Marine Le Pen, com os restantes 30% a optarem por um voto em branco ou nulo ou abstenção, de acordo com o Ifop.

Segundo a OpinionWay, 43% dos eleitores de Os Republicanos irão apoiar o Presidente cessante, contra 27% a apoiar a candidata da extrema-direita.

A transferência de votos do candidato da esquerda radical Jean-Luc Mélenchon é também muito dispersa: 33% para Emmanuel Macron, 23% para Marine Le Pen e 44% em branco, nulo ou abstenção, de acordo com o Ifop. Seria 27% para o Presidente cessante e 21% para Marine Le Pen, de acordo com a Opinionway.

Três quartos dos eleitores do polémico ex-jornalista e comentador político de extrema-direita Eric Zemmour dizem querer votar na candidata da União Nacional, contra apenas 4% no Presidente cessante, de acordo com o Ifop.

A sondagem Ifop foi realizada hoje entre as 20:01 (19:01 em Lisboa) e as 21:00 (20:00), com um grupo de 968 eleitores recenseados retirados de uma amostra de 1.004 pessoas representativas da população francesa com idade igual ou superior a 18 anos. A margem de erro é de 03%.

A sondagem OpinionWay também foi feita hoje com uma amostra de 1.739 pessoas. A Ipsos tem uma amostra de 1.172 pessoas.