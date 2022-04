E porque há ofertas que não devemos perder, apresentamos mais algumas sugestões para cruzeiros no Mediterrâneo e Norte da Europa. Difícil vai ser escolher…

Costa Toscana - partida de Valência - 7 noites

Partidas a 13 de Maio + 3 e 17 de Junho de 2022 - desde 519€

Itinerário: Valência, Marselha, Savona, Roma, Nápoles, navegação, Ibiza, Valência

Costa Smeralda - partida de Barcelona - 7 noites

Partida a 16 de Maio - desde 549€

Itinerário: Barcelona, Palma de Maiorca, navegação, Palermo, Roma, Savona, Marselha, Barcelona.

Costa Diadema - partida de Barcelona - desde 649€

Partida a 18 de Maio de 2022 - 9 noites

Itinerário: Barcelona, navegação, Lisboa, navegação, Corunha, navegação, Le Havre, navegação, Skagen, Kiel.

Costa Diadema - partida de Tarragona - 12 noites

Partida a 15 de Maio de 2022 - desde 779€

Itinerário: Tarragona, Savona, Marselha, Barcelona, navegação, Lisboa, navegação, Corunha, navegação, Le Havre, navegação, Skagen, Kiel.

Os preços indicados são por pessoa, em camarote duplo interior, no nº de noites do cruzeiro escolhido e com taxas de embarque incluídas.

Não estão incluídas passagens aéreas, despesas de reserva, quota de serviço, Seguro, excursões, extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados.

Todos os valores informados estão sujeitos à consulta de disponibilidade no momento da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou [email protected]