Manchester perde e atrasa-se na ‘Europa’

O Manchester United, com o madeirense Cristiano Ronaldo e o português Bruno Fernandes na equipa titular, perdeu hoje no reduto do Everton pela margem mínima, 1-0, em jogo a contar para 32.ª jornada da Liga inglesa e ficou mais longe dos lugares europeus.

O golo de Anthony Gordon ao minuto 27 foi suficiente para o conjunto orientado por Frank Lampard somar um precioso triunfo, fugindo assim aos lugares de despromoção.

Quanto ao United voltou a ‘cair’ no campeonato e soma agora 51 pontos, menos três pontos dos lugares europeus, ocupado por Arsenal e Tottenham que têm menos jogos que o conjunto de ‘CR7 & companhia’.