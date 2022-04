Polícia britânica investiga incidente com Cristiano Ronaldo

A polícia britânica está a investigar um incidente verificado no sábado, em que o futebolista português Cristiano Ronaldo terá atirado ao chão um telemóvel de um jovem adepto, após a derrota do Manchester United em casa do Everton.

"Quando os jogadores estavam a abandonar o recinto de jogo, foi reportado que um rapaz foi abordado por jogador da equipa visitante. Está a decorrer uma investigação, já pedimos as imagens vídeo ao Everton e vamos falar com as testemunhas para estabelecer se houve uma ofensa", revelou hoje a polícia de Merseyside.

Cristiano Ronaldo pediu, ainda no sábado, desculpa por ter retirado bruscamente o telemóvel da mão do adepto e de o ter atirado com violência ao chão, após a derrota (1-0) na visita do Manchester United ao Everton.