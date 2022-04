Macron e Le Pen melhoram resultados de 2017

Emmanuel Macron e Marine Le Pen, que, segundo sondagens à boca das urnas, disputarão a segunda volta das eleições presidenciais em França, melhoraram ambos, hoje, os seus resultados da primeira volta de 2017.

As atualizações das sondagens à boca das urnas indicam que Macron deverá ter tido entre 28,1 e 29% dos votos, enquanto Le Pen deverá ficar entre 23,3% e 24,2% dos votos, ambos acima dos resultados obtidos na primeira volta das presidenciais de 2017.

O atual Presidente e candidato à reeleição melhora os resultados alcançados há cinco anos, quando na primeira volta obteve 24,01% dos votos, e Le Pen também alcançará resultados melhores do que em 2017, quando obteve 21,30%.

A candidata da direita moderada, Valérie Pécresse, deverá ter o pior resultado da história do seu partido, já que algumas apenas algumas sondagens a colocam ligeiramente acima dos 5% e outras colocam-na abaixo dessa fasquia que garante que o Estado financie sua campanha.

Na terceira posição deverá ficar o candidato de esquerda Jean-Luc Mélenchon, que na sua terceira tentativa de ganhar as presidenciais aparece com pouco mais de 20%, apenas ligeiramente acima do seu resultado em 2017.

No quarto lugar deverá ficar outro candidato de extrema-direita, Éric Zemmour, que nas sondagens à boca das urnas surge com 7% dos votos.

Abaixo das expectativas deverá ficar também o candidato ecologista Yannick Jadot, que poderá ficar abaixo da fasquia dos 5%.

O ruralista Jean Lassalle tem cerca de 3% dos votos, tantos quantos o comunista Fabien Roussel, enquanto a socialista Anne Hidalgo, presidente da Câmara de Paris, não deverá chegar a 2%, um resultado idêntico ao de Nicolas Dupont-Aignan.

Os dois candidatos comunistas trotskistas, Philippe Poutou e Nathalie Arthaud, devem ficar abaixo de 1% dos votos.

A segunda volta das eleições presidenciais em França, entre Macron e Le Pen, realiza-se em 24 de abril.