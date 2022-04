De acordo com o boletim de internamentos disponibilizado pelo SESARAM, a Madeira volta a registar mais uma morte associada à covid-19.

A Região contabiliza, até à data, um total de 252 óbitos desde o início da infecção.

Comparado com o anterior boletim, há mais um doente internado nos cuidados intensivos, sendo três no total, com idades superiores aos 65 anos.

Segundo o boletim de internamentos, até às 23h49 do dia 9 de Abril, estavam internados 61 pessoas na área covid-19, menos duas do que no anterior boletim. De referir que nesta ala continuam internados três doentes menores de idade. Dos 18 aos 65 anos estão internadas 16 pessoas e 42 com idades superiores aos 65 anos.

Comparado com o anterior boletim houve um aumento no número de internamentos associados à covid-19, mas também a outras doenças. Até às 23h49 do dia 9 de Abril, estavam internados 629 doentes, menos 24 do que no anterior boletim.

Consulte o boletim: