Marítimo Centenário adia 'abertura' para amanhã

A oitava edição do torneio internacional de futebol jovem, Marítimo Centenário tinha a sua cerimónia de abertura agendada para esta tarde, às 18 horas no Pavilhão do Marítimo, mas a mesma veio a ser adiada para a tarde desta segunda-feira, pelas 18h30.

"Devido a constrangimentos alheios à organização do Torneio, a abertura ficou adiada para amanhã, dia 11de Abril, às 18h30 no Pavilhão do Marítimo", pode ler-se na nota enviada pelo CS Marítimo à comunicação social.

Segundo o que o DIÁRIO apurou algumas das equipas que marcam presença neste evento internacional, ainda não chegaram à Região, muito devido ao constrangimentos nos aeroportos portugueses, devido ao mau tempo, pelo que a organização achou por bem, adiar a festa de abertura para a tarde de amanhã.