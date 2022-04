Encontre a renda perfeita para o seu vestido de sonho na Epopeia Casa de Tecidos

E se quer marcar pela diferença naquele evento especial, nada melhor do que saber onde encontrar o tecido e a renda perfeitos para o vestido que há muito idealizou para esta ocasião tão importante da sua vida!

Visite a Epopeia Casa de Tecidos, na Rua dos Tanoeiros no Funchal, e deixe-se surpreender pela variedade de tecidos lisos que aqui pode encontrar, a preços muito atractivos, e que funcionam lindamente com as rendas. De destacar, os cetins com licra, o cetim duchese ou o crepe acamurçado, tecidos estes que se adaptam facilmente a qualquer figurino.

Atenção que em matéria de rendas ficará igualmente maravilhada com a diversidade que temos em loja, desde rendas com desenho floral, geométricos e abstratos, com efeitos 3D, com aplicações de lantejoulas, missangas, pedras diversas, com vários fios de lurex, cordonê, sutache e algodão, ideais para criar o seu vestido de sonho e poder esbanjar delicadeza e sensualidade onde quer que vá!

Compre a metro e arrase com a sua próxima criação!

Epopeia Casa de Tecidos

Contacto: 935 771 815

E-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/EpopeiaCasaDeTecidos

Instagram: https://www.instagram.com/epopeiacasadetecidos/

Morada: Rua dos Tanoeiros, nº. 60, 9000-058 Funchal

Horário de funcionamento: de segunda a sexta das 9h00 às 19 horas e aos sábados das 9h00 às 13 horas.