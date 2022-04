Encontre a melhor oferta de usados no Megamotor!

Este Mercedes E 250 CDI Station AMG Line, automático, pode ser a viatura perfeita para si, isto se procura um veículo a gasóleo, espaçoso e confortável que lhe permita levar a família a passear.

Com motor 2143 cc a diesel e com 204 cavalos de potência proporciona um bom andamento, tem Pack AMG exterior e interior avantgarde e caixa manual de 7 velocidades, com patilhas no volante.

Além do mais, vem muito bem equipado de fábrica, com sensores de estacionamento frontais e traseiros, GPS, bagageira eléctrica, entre outros.

Pode adquiri-lo no Megamotor por 27 500 euros ou recorrendo a um financiamento desde 379, 71 euros por mês, sem entrada inicial, com possibilidade de retoma memso com dívida e com garantia de 12 meses por mútuo acordo*.

Saiba mais com o Megamotor!

Contactos: 291934107/913454545 e 913454540

Sítio na Internet: www.megamotor.pt

Morada: Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.