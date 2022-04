A maioria dos doentes internados no Hospital Dr. Nélio Mendonça tem mais de 65 anos, mantendo-se a tendência registada nas últimas semanas. Ontem estavam hospitalizadas 64 pessoas desta faixa etária, às quais se juntavam 17 doentes com idades entre os 18 e os 65 anos e um doente com menos de 18 anos.

Os dados divulgados ainda há pouco pelo Serviço Regional de Saúde, em mais um 'Boletim Internamentos', referente ao dia de ontem, mostram que este domingo estavam internadas, na Madeira, 82 pessoas com covid-19, mais uma do que no dia anterior, número que representa 11,9% dos 688 internamentos dos hospitais Dr. Nélio Mendonça e Marmeleiros.

Três dos doentes infectados com SARS-CoV-2 estão nos cuidados intensivos, tendo todos eles a vacinação inicial completa, incluindo um com a dose de reforço.

Até ao momento a Região contabiliza 242 óbitos associados à covid-19, desde o início da pandemia.