Queda de pedras na Praia Formosa mobiliza bombeiros

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados no final da tarde deste sábado, 9 de Abril, para a queda de pedras de pequenas dimensões no passeio público marítimo da Praia Formosa.

O alerta foi dado pelas 18h40, tendo a corporação encaminhado para o local uma viatura com dois elementos que procederam à sinalização da área afectada.

Tendo em conta a dimensão desta derrocada não foi necessário proceder à limpeza do espaço, uma vez que não põe em causa a circulação no local.