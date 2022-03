Cão que seguia em carro acidentado no Campanário está desaparecido

Um cão da raça cocker spaniel está desaparecido desde a noite de ontem, na sequência do acidente de viação, que envolveu três viaturas, junto à Escola do 1.º Ciclo do Campanário.

O animal chama-se Toti, possui chip e seguia na viatura acidentada. "Neste momento de dor, a família pede ajuda para encontrar o cão".

"Todas as informação são uteis, utilizando o contacto 934 022 175", refere nota enviada à imprensa.