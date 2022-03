Trânsito caótico condiciona entradas no Funchal

Começou bem longe do Funchal, mais precisamente na ponte de São Pedro, em Santa Cruz, passando depois para o túnel Mãe de Deus já na subida do Caniço, e agora está em vários pontos em toda a cota 200 da Via Rápida no Funchal.

O trânsito, em pouco mais de meia-hora deteriorou-se de forma assinalável. Há dificuldades em ambas as faixas, possivelmente causados por avarias ou acidentes, mas não conseguimos ainda apurar os factos.

A verdade é que quem circula, tanto para vir de Câmara de Lobos como para vir de Santa Cruz, vai encontrar grandes dificuldades no acesso ao Funchal. Há problemas na zona de São Gonçalo, do nó de Pestana Júnior, na Fundoa, nas zonas de Santo António e ainda na subida de Santa Rita.

Mas é no sentido Machico - Ribeira Brava que se assiste ao grande entrave, com uma dupla fila desde a zona dos Viveiros até à subida do Caniço de Baixo.