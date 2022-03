Acidente no Campanário provoca quatro feridos, um dos quais grave

O acidente de viação, ocorrido nas imediações da Escola Básica do 1º Ciclo Maria Leonete Reis, que obrigou ao encerramento de estrada no Campanário, envolveu três viaturas e provocou quatro feridos, um dos quais em estado grave (esteve a ser reanimado no local).

A informação foi confirmada pelos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol (BVRBPS).

Para o local foram mobilizados, além da EMIR, duas ambulâncias e um veiculo de desencarceramento dos BVRBPS e, ainda, uma outra ambulância dos Bombeiros de Câmara de Lobos.

A PSP também esteve no local.