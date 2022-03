Quatro dezenas testemunharam o “Orgulho em ser Mulher”

Foi num extraordinário ambiente de festa, união, alegria, felicidade, muita cumplicidade e enorme confraternização que no âmbito do Dia Internacional da Mulher as professoras Maria do Céu Barcelos e Susanna Angius organizaram uma palestra subordinada ao tema “Orgulho em ser Mulher”.

A iniciativa, dedicada às alunas da Universidade Sénior Gonçalves Zarco (USGZ) e às do 6º ano de escolaridade/turma 7 do referido estabelecimento de ensino, decorreu ao longo da tarde/princípio da noite de ontem nas instalações da Quinta Magnólia e contou com a presença de cerca de quatro dezenas de mulheres, com idades compreendidas entre os onze e os oitenta… e muitos anitos.

Susanna Angius começou por dar as boas vindas a todas as presentes, realçando “a importância deste dia para nós, mulheres”, que a USGZ amavelmente proporcionou, para de imediato apresentar a palestrante Luísa Paolinelli e as convidadas e aguçar o apetite da plateia ao afirmar haver uma surpresa para o final da iniciativa. Agradeceu toda “a gentileza, colaboração e disponibilidade do responsável daquela unidade e de toda a sua equipa de trabalho”, bem como a presença das meninas do 6º7 da EBSGZ e da professora de Português Anália Gonçalves, mas sobretudo da coordenadora Maria do Céu Barcelos, “por toda a dedicação e enorme profissionalismo colocados desde a primeira hora no trabalho”, ela que é a “alma e a coluna desta Universidade”, mas igualmente pela forma “dedicada e extremamente carinhosa com que lida diariamente com todas as suas alunas”, que permitiu tornar a USGZ “uma verdadeira família”.

“Valores transmitidos tornaram-me mais forte”

A responsável pela USGZ dirigiu-se a todas as presentes endereçando-lhes os parabéns “pelo nosso dia”, destacando a presença da quase totalidade das suas seniores, assim como de todas a meninas do 6º7. Fez questão de proferir, uma a uma, a identidade de todos os docentes da USGZ, destacando o trabalho por “todos eles desenvolvido” em prol de um projeto que tem como lema “Juntos pela Aprendizagem ao longo da Vida”, naquela que é considerada uma universidade “única no país”, por se encontrar inserida numa escola, e que se apresenta como uma “mais-valia para as nossas seniores”.

Centrando-se na data que se comemorava, falou do “orgulho que tem em ser mulher”, mas reforçou, sobretudo, “os valores que lhe foram transmitidos desde cedo pela sua mãe”, que a tornaram “mais forte” e lhe permitiram “chegar onde cheguei”.

Luísa Paolinelli e… “As malícias das mulheres”

Mulher de referência na cultura portuguesa, pesquisadora, escritora e convidada para dar palestras em todo o Mundo, a docente da Universidade da Madeira (UMa) Luísa Paolinnelli cativou toda a plateia feminina, da qual “arrancou” uma enorme salva de palmas com o seu discurso, sobretudo quando falou do livro da sua autoria “As malícias das mulheres” e das ‘histórias’ que o mesmo relata. Valorizou, como não podia deixar de ser, mais do que nunca o papel da mulher na sociedade, que durante muito tempo não foi valorizado, justamente porque vigorava a ideia de que a “mulher era um animal imperfeito”, porque “não tão inteligente como o homem”.

O testemunho das seniores

Depois foi a vez de as seniores darem o seu testemunho sobre o Dia Internacional da Mulher e de tudo o que ele representa na sociedade, não sem que antes as alunas da USGZ dissessem de sua justiça sobre o que sentem em ser mulheres. “Luto por tudo aquilo que quero e nunca me dou por vencida”; “amo os meus defeitos e qualidades”; “os nossos valores estão na força da conquista”; “sou uma mulher especial”; “somos únicas e diferentes e por isso podemos fazer a diferença” foram algumas das frases proferidas pelas seniores.

O fado… como surpresa

O trabalho de casa havia sido feito e a surpresa da tarde foi o momento dedicado ao fado. Primeiro, depois de devidamente ensaiado nas aulas de Educação Musical pela docente Rubina Fernandes, as alunas da Universidade Sénior deram voz ao “Tudo isto é fado”, naquele que foi um momento muito participado por todas as presentes. Depois, já com a colaboração da fadista Susana Andrade e da sua equipa de guitarristas, composta por Susana e César Abrantes, que colocaram miúdas e graúdas a cantar e a dançar, momentos que animaram e alegraram ainda mais o já de si extraordinário ambiente que se vivia.

E como com trabalho não se brinca e tudo foi pensado ao mais ínfimo pormenor pelas docentes que organizaram esta excelente iniciativa, todas as mulheres presentes foram brindadas com um extraordinário e requintado chá/lanche… com tudo o que as cerca de quatro dezenas de mulheres presentes tinham direito. E para que esta data e todas as mulheres que ontem estiveram presentes na Quinta Magnólia fiquem na “história” da Universidade Sénior Gonçalves Zarco, a iniciativa terminou com a foto de família… para mais tarde recordar.