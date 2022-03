Eléctrico de Lisboa com bordado Madeira é inaugurado dia 16

"A viagem inaugural do Eléctrico Bordal terá lugar no próximo dia 16 de Março pelas 18h, no Museu da Carris em Santo Amaro em Lisboa. Este é um projecto da Bordal com o apoio da Associação de Promoção da Madeira", anuncia a empresa com sede na Rua Dr. Fernão de Ornelas, no Funchal.

Recorde-se que o DIÁRIO já havia noticiado este projecto há mais de dois anos, a 31 de Janeiro de 2020, mas que foi adiado por causa da pandemia de covid-19.

Numa nota de imprensa, a produtora, comercializadora e exportadora de bordado Madeira refere que "o eléctrico histórico da Carristur que homenageia a cultura portuguesa apresentará, desta vez, o Bordado Madeira com peças únicas criadas para o interior e exterior deste transporte centenário". Assim, "todo o eléctrico é revestido por peças em linho bordadas ou estampadas desde o tecto, às cortinas e aos assentos. O maior desafio foi criar uma peça especial 100% produzida à mão, colocada no exterior do eléctrico".

Além disso, acrescenta, "este foi um 'projecto desafiante e intenso', nas palavras dos intervenientes, tendo em conta que todo o processo de produção das peças de Bordado Madeira utilizadas são de produção totalmente manual, desde o desenho inicial, passando pelo picote, a estamparia, o bordado, o lavar, o engomar e recortar de todas estas peças".

Refira-se que "os desenhos utilizados são centenários e a Bordal – Bordados da Madeira precisou de mais de um ano para projetar, produzir e entregar todas a peças com milhares de pontos bordados. Foram meses de trabalho de mãos madeirenses em todas as fases de criação destas peças de arte, peças que contam com mais de 150 anos de história da ilha da Madeira".

Assim, revela ainda, que "esta viagem inaugural contará com a presença do secretário regional de Turismo e Cultura, da presidente da Associação de Promoção da Madeira e da administração da Bordal".