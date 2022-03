CDU defende criação de uma rede de Transporte Escolar no Funchal

A CDU realizou hoje uma iniciativa política junto à Escola Gonçalves Zarco, nos Barreiros, para defender a criação de uma rede de Transporte Escolar no Funchal, que garanta a promoção de uma mobilidade mais sustentável e menos poluente, com menor volume de emissões de gases e partículas para atmosfera, sendo esta medida da maior importância.

A deputada municipal Herlanda Amado afirmou que "no actual contexto, os transportes públicos assumem uma importância central e decisiva na execução de políticas de mobilidade sustentáveis e capazes de concretizar o direito das populações à mobilidade, promovendo assim o desenvolvimento e a coesão económica, social e territorial".

No seu entender, "a mobilidade não pode ser tratada predominantemente, ou mesmo exclusivamente, na perspectiva do transporte individual".

"A falta de um serviço de transporte escolar no concelho do Funchal, implica que muitas famílias optem pelo uso do seu veículo particular, para assegurar o transporte das crianças quer para a escola quer no regresso a casa", referiu.

Segundo Herlanda Amado, "a Empresa Horários do Funchal, em articulação directa com o município, devem trabalhar conjuntamente com o objectivo de determinar, estudar e implementar um serviço de transporte escolar no concelho do Funchal, garantindo por um lado uma medida mais justa e ambientalmente sustentável, bem como ajudaria a redução da circulação de viaturas particulares, que provocam o caos na cidade, ao início da manhã e após o término das aulas ao final da tarde".

A CDU apresentou uma proposta, na última Assembleia Municipal do Funchal, reunida em 23 de Fevereiro de 2022, para que a Câmara Municipal do Funchal em estreita articulação com a Empresa Horários do Funchal, iniciassem já este ano um estudo de um serviço a criar pela empresa, dedicado ao transporte escolar em articulação com os estabelecimentos de ensino do concelho e ainda que se estudassem também circuitos especiais de transporte para a educação inclusiva (alunos com necessidades de saúde especiais) das escolas básicas dos 1º, 2º e 3º ciclos e do ensino secundário.

A deputada disse que "esta proposta foi chumbada na reunião, com alegações deste serviço estar a ser cumprido, mas não é o caso, pois no Funchal não existe uma rede de transporte escolar, o que existe é a gratuitidade do passe para as crianças até os 12 anos de idade, nas carreiras de transportes público".

"É necessário mais do que promessas, dar cumprimento aos compromissos assumidos com as populações, e este tem sido e será sempre o objectivo com que a CDU apresenta propostas na Assembleia Municipal, mesmo que sejam chumbadas pela maioria PSD-CDS, como foi o caso", concluiu.