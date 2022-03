Governo Regional quer alavancar exportações "além do continente português"

O secretário regional da Economia, Rui Barreto, destacou, esta tarde, na abertura da SAGAL – EXPO, a importância de a Região estar representada neste evento, que abriu hoje e que se prolonga até à próxima quarta-feira no espaço da Feira Internacional de Lisboa (FIL).

Rui Barreto considera que a participação de 12 empresas madeirenses neste evento é de relevar, dado que "a SAGAL EXPO é uma feira importante para as empresas, para a exportação e para mostrar o melhor que a Madeira e que as empresas da Madeira têm, mostrar a qualidade dos seus produtos”.

Para o governante, “é absolutamente importante que o Governo Regional, na retoma da economia, apoie a presença das empresas regionais neste certame, porque é importante mostrar o melhor que a Madeira tem – e temos empresas com altíssima qualidade, que já vendem para o mercado nacional".

Por outro lado assume que o objectivo do Governo é "reforçar a presença e ir além do continente português”.

Barreto disse também que "esta participação constitui mais uma oportunidade de partilha de conhecimentos, de aprendizagem, de tecnologia, de novas formas de desenvolvimento de negócio e mostrar que, na Madeira, também temos empresas na área da indústria, na área do agroalimentar com muitíssima qualidade".

"Esta amostra é, também, uma alavanca para ajudar onde os empresários querem estar e o Governo Regional pode ser, aqui, um promotor de levar estas empresas para que elas possam fazer negócio, possam crescer”, reforçou.

Rui Barreto sublinha ainda que “ao levar as empresas mais longe, o Governo Regional está também a ajudar na criação de emprego. Pois, é com escala que nós ganhamos dimensão. Por isso, é com satisfação que a Região se associou a esta feira, que é a maior para as áreas da exportação realizada no continente português”.

A participação madeirense neste certame é apoiada pelo Governo Regional através da Invest Madeira, reúne várias entidades públicas e privadas na SAGAL EXPO, nomeadamente: a Madeira Parques Empresariais, a GESBA – Empresa de Gestão do Sector da Banana, a Fábrica Santo António, Empresa de Cervejas da Madeira, IlhaPeixe, Justinos, Ilhopan, Sweet&Sugar, Barbusano, Henriques & Henriques, Canning, Requejema e Terras do Avô.