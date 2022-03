Os cursos EFA da EBTorre associam-se novamente às comemorações do Dia Internacional da Mulher, que tem como objectivos relembrar as lutas sociais, políticas e económicas das mulheres no mundo todo.

Entre os dias 7 e 11 de Março são inúmeras as actividades previstas que irão envolver toda a comunidade educativa. Assim, no dia 7 de Março realizam-se sessões de cinema com a projecção dos filmes 'Água' e 'O Sonho de Wadjda', em consonância com o Plano Nacional de Cinema.

Para o dia 8 está prevista a actividade Leituras EFA - Conversas à volta dos livros, com Valentina Ferreira (UMAR) que falará do papel da mulher na sociedade e da sua experiência na qualidade de autora. Esta actividade decorrerá na Sala Polivalente da Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos

Por fim, no dia 11 de Março, na gruta do Convento de S. Bernardino, irá decorrer uma Tertúlia Literária: Os nossos autores - A literatura no feminino, com Luísa Paolinelli (ADEGI) e Carlos Barradas (Universidade Aberta), seguida de um momento musical.

Estas actividades inserem-se no Plano Anual de Leitura – Ler + adultos 2027 e nos projectos ERASMUS + KA1 (CIA e JAEA).