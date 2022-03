Dia da Mulher com venda de flores nas lojas Continente a reverter para a UMAR

Para assinalar o Dia da Mulher, que se celebra na próxima terça-feira, 8 de Março, por cada orquídea (7,99 euros) ou antúrio (8,99 euros) vendidos em vaso entre 28 de Fevereiro a 9 de Março nas lojas Continente, a Missão Continente doa um euro à UMAR - União de Mulheres Alternativa e Resposta.

A Missão Continente é uma das entidades que colabora permanentemente com a Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade e com a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género na mobilização de respostas de urgência e suporte ao trabalho das estruturas da Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica (RNAVVD).

No apoio à causa da igualdade de género, a Missão Continente tem colaborado com várias entidades, como a Associação Mulheres Sem Fronteiras, através da doação de bens, e é parceira da Associação Corações com Coroa, uma ONGD presidida por Catarina Furtado (Embaixadora de Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas para a População), cuja missão é combater a violência e garantir o respeito pelos direitos fundamentais de todas as pessoas, em especial, através de projetos dedicados a raparigas e mulheres.