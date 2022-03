FNAC Madeira celebra Dia da Mulher

Na próxima terça-feira, dia 8 de Março, celebra-se o Dia Internacional da Mulher e a FNAC Madeira vai inaugurar a exposição “Adereços Africanos na Europa”, um trabalho de Fernanda Daio Correia, com imagens de Luis Rocha. Fernanda Daio Correia leva até à FNAC uma exposição de fotografia em jeito de homenagem aos padrões e adereços africanos.

"A mostra de 20 fotografias retrata as cores alegres e o calor de África que realçam a beleza feminina através de adereços produzidos pela artista", elucida a FNAC. A inauguração terá lugar a partir das 19 horas e contará com uma actuação ao vivo de Diana Duarte e uma interpretação de dança de Luís Daio.

As celebrações decorrerão no remodelado Fórum FNAC, que se encontra de “cara lavada”, com melhores condições técnicas para o público e parceiros. A FNAC vai oferecer um pequeno presente sobre a exposição às primeiras 50 mulheres a fazerem uma compra de livros na loja.