Startup Madeira promove 'Women in Tech' no dia 8

De modo a comemorar os seus 25 anos, ao longo de 2022, a Startup Madeira irá realizar diversas sessões e eventos, desta feita a assinalar o Dia Internacional da Mulher. Após a conferência "More Than Ideas...", que reuniu mais de 450 pessoas no passado dia 14 de Fevereiro, a próxima sessão temática será "Women in Tech", a decorrer no dia 8 de Março. Um evento que pretende dar palco às mulheres que actuam em áreas da tecnologia, inovação e empreendedorismo. A iniciativa ocorre a partir das 16h00, no Nini Design Centre, no Porto do Funchal.

Um evento de final de tarde, que irá reunir em palco empreendedoras e especialistas locais e internacionais, das áreas de tecnologia, informática, fintech, inovação, sustentabilidade e startups. Partilha de conhecimentos, desafios, perspetivas e experiências nacionais e internacionais darão mote a esta sessão.

Esta iniciativa irá contar com seis oradoras que irão abordar um leque diverso de temas como o mundo crypto; a construção de soluções inovadoras; o papel da educação no desenvolvimento das gerações futuras; a sustentabilidade; o impacto social e a criação de ideias com propósito.

Entre as oradoras presentes, estarão Catarina Castro, directora executiva do Banco Best, Andreia Collard, diretora regional de Informática, Nadia Laabs, co-fundadora e COO da SafetyNet Technologies, com vasta experiência no desenvolvimento de soluções sustentáveis, e Diana Tsai, reconhecida pela Forbes 30 under 30 e fundadora da Veterati, uma comunidade digital de mentores com foco no apoio aos veteranos dos EUA após o término do serviço destes.

Esta será uma sessão guiada por Micaela Vieira, gestora de projetos da Startup Madeira, que tem acompanhado a implementação e execução dos projectos Madeira Startup Retreat e Digital Nomads Madeira Islands.

Durante esta sessão, haverá ainda um espaço de partilha de soluções desenvolvidas por empreendedoras regionais que já alcançaram o mercado mundial. Para terminar, ocorrerá um momento de networking entre todos os participantes.

Esta sessão pretende reunir não só a comunidade local, empreendedora, como também a comunidade nómada digital que já faz parte do ADN da Região. Será um final de tarde dinâmico e inspirador, dando continuidade às comemorações dos 25 anos da Startup Madeira.

A entrada para esta sessão é livre, mas sujeita a inscrição aqui.