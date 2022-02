ANSA/Orquestra Clássica da Madeira promove concerto de Carnaval

A ANSA/Orquestra Clássica da Madeira promove um concerto de Carnaval, a 26 de Fevereiro, pelas 18h00, no Centro de Congressos da Madeira.

Neste final de Fevereiro, destacamos o concerto de Carnaval, dia 26, com uma sessão no Centro de Congressos da Madeira onde, com o maestro convidado Luís Andrade, e participação especial da soprano Anastasia Starshikova, o tenor Alberto Sousa e a atriz Mariça Silva, a orquestra vai despir-se da sua imagem tradicional e surpreender com irreverência, humor e permanentes surpresas, sem perder a exigência técnica e musical que nos é reconhecida. Obras de Kabalevsky, Rossini, Elgar, Bizet, Ofenbach, entre outros". Norberto Gomes, director artístico da Orquestra Clássica da Madeira

A OCM desafia o público a usar disfarce.

Os bilhetes custam entre 5 e 20 euros e estão disponíveis na Loja Gaudeamus, no Colégio dos Jesuítas (junto à Câmara Municipal do Funchal), de segunda a sexta-feira no horário das 09h00-18h00. No dia do concerto poderão ser adquiridos no local, a partir das 16h00.

No âmbito da responsabilidade formativa e pedagógica da Orquestra Clássica da Madeira, os alunos e formandos de todas as áreas artísticas do Conservatório - Escola Das Artes da Madeira têm entrada livre mediante apresentação de cartão estudante e disponibilidade da sala.