Albuquerque deixa claro que vai manter a coligação com o CDS

"Não vou para a oposição porque há uns tipos que dizem que não gostam do CDS", afirmou Miguel Albuquerque que reservou para o final da sua intervenção a questão da coligação.

O líder do PSD/M foi claro ao afirmar que o PSD/M não tem lugar para "tipos importantes que ponham em causa a unidade", muito menos as estabilidade do governo regional e das câmaras onde há coligação com o CDS.

Miguel Albuquerque deixou claro é "imprescindível a estabilidade governativa", mas também a confiança entre os dois partidos. "O CDS tem de ter confiança e vice-versa". sublinhou.

"Não estamos para brincar aos partidos, estamos aqui para servir os madeirenses", garantiu.

O presidente do PSD é claro ao afirmar, como está na sua moção, que o CDS é o parceiro preferencial para uma coligação em 2023 e que essas negociações serão feitas por si e pela comissão política.