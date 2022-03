SPEA promove mais um censos de Mantas na Madeira

A Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) promove entre 2 e 3 de Abril mais um Censo de Mantas, numa iniciativa que pretende contribuir para avaliar o estado da população desta ave de rapina diurna presente no arquipélago da Madeira.

A nota de imprensa a dar conta desta iniciativa revela que "é já daqui a um mês que decorrerá mais um censo anual de uma das aves mais emblemáticas da região", anúncio feito hoje, Dia Mundial da Vida Selvagem, no qual "a SPEA apela à participação nesta iniciativa de ciência-cidadã. Esta efeméride tem como objetivo comemorar a diversidade de espécies, alertando também para os perigos que ameaçam a fauna e a flora mundial", incentiva.

Refira-se que "o Censo de Mantas, que decorre anualmente no Arquipélago da Madeira (Madeira e Porto Santo) e também nos Açores, permite o acompanhamento da população desta espécie, que é conhecida como milhafre ou queimado nos Açores, como manta na Madeira e águia-d’asa-redonda em Portugal Continental", explica.

Sobre a ave, "A manta (Buteo buteo harterti) é uma subespécie que apenas existe na Madeira, facilmente identificada à distância pelo seu voo característico. Frequentemente plana em círculos a grande altitude, utilizando as correntes ascendentes de ar quente. Pode ser observada um pouco por toda a ilha da Madeira, desde zonas florestais a áreas costeiras, passando por pastagens e até mesmo em zonas urbanas. Alimenta-se maioritariamente de roedores, mas pode consumir também pequenas aves, insetos e minhocas. O envenenamento e a eletrocussão em linhas elétricas são as principais ameaças que afetam esta ave".

Desde 2006 que todos os anos se realiza este Censo de Mantas, que conta "com a participação de dezenas de voluntários. As populações desta espécie têm sido acompanhadas ao longo dos anos, com o esforço de mais de 550 voluntários que há 16 anos percorrem a Madeira e o Porto Santo em busca destas aves”, diz Cátia Gouveia, coordenadora da SPEA Madeira. “O envolvimento de novos voluntários é crucial para cobrirmos uma maior área. Todos são bem-vindos, pois esta ave de rapina é fácil de identificar, por isso não é preciso ter experiência em observação de aves”.

No ano passado, "com a ajuda de cerca de 70 voluntários, a população de mantas foi estimada em 337 aves para o Arquipélago da Madeira, tendo-se registado um ligeiro decréscimo desde 2019".

Para participar no Censo, basta fazer a sua inscrição através do email [email protected] e pré-definir a sua rota, que pode ser realizada a pé, de bicicleta ou de carro.

Acresce que no dia 16 de Março, a SPEA promove um webinar gratuito sobre esta e outras iniciativas de ciência cidadã na Madeira e nos Açores. As inscrições abrirão em breve no site da SPEA.