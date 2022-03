O XVII Congresso do PSD-M, onde Miguel Albuquerque toma posse como presidente pela quinta vez consecutiva, está prestes a iniciar.

Os trabalhos arrancam pelas 10h30, conforme o seguinte programa:

9h – Inicio da credenciação.

10h30 – Abertura do XVIII Congresso Regional do PSD Madeira.

- Posse da Comissão Política e do Secretariado eleitos;

- Intervenções do Presidente da Mesa, do Presidente da Comissão Política empossado e de eventuais convidados;

- Apresentação da proposta de estratégia global;

13h – Intervalo para Almoço.

14h30 – Reabertura do XVIII Congresso Regional do PSD Madeira.

- Apresentação das propostas temáticas;

- Apresentação das propostas de alteração dos Estatutos do PSD/M

- Votação das propostas;

- Intervenções políticas;

17h – Fim do prazo de entrega das candidaturas a Mesa, Conselho Regional e Conselho Jurisdição.

O congresso vai decorrer com a presença de 800 delegados e conta com a presença do líder nacional, Rui Rio, no encerramento.