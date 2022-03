CDE Santana promove a Madeira na Transgrancanaria

Nove atletas do Clube Desportivo Escola de Santana inscreveram-se na 20.ª Transgrancanaria, prova inaugural do circuito mundial de trail - Spartan Trail World Championship - que vai decorrer nos dias 4 e 5 de Março, na ilha espanhola de Gran Canária.

Márcio Coelho, Nelson Conceição, João Sousa, Gilmer Galeano, Valter Serrão e Gonçalo Mendes vão na principal prova , a Clássica de 126 quilómetros e 6.919 metros de desnível positivo, Luís Resende na ‘Advanced’ de 62 quilómetros, Ana Paula Silva na ‘Starter’ de 26 quilómetros e António Rosa na ‘Youth’ de 15 quilómetros.

Com esta presença em Espanha, a direção do Clube, que também é a entidade organizadora do Ultra Skyrunning Madeira, vai aproveitar a oportunidade para promover o Município de Santana e a Madeira, numa das mais importantes provas mundiais desta modalidade.

Os dirigentes do CDES levam para Espanha vários brindes para distribuir pelos participantes e media acreditados na prova, bem como e vão convidar os vencedores das diferentes provas a participar no Ultra Skyrunning Madeira.