Ordem dos Contabilistas Certificados promove Encontro Insular na Madeira

A Ordem dos Contabilistas Certificados promove o I Encontro Insular nos dias 22 e 23 de Abril, na Madeira. Trata-se de mais um passo para aproximar a Ordem dos seus membros, reforçando a aposta na descentralização dos serviços e eventos realizados.

O certame será repartido por um dia de conferência, a 22 de Abril, subordinada ao tema 'A Fiscalidade nas Regiões Autónomas', a realizar no Museu Casa da Luz. No dia seguinte há uma jornada de convívio, no Parque Desportivo de Água de Pena (Machico).

A confraternização incluirá actividades ao ar livre, como escalada, rappel, danças, futsal e pinturas faciais. Será servido um almoço buffet, que incluirá animação com o típico bailinho da Madeira.

Recorde-se que este evento, previsto inicialmente para 20 e 21 de Março de 2020, foi cancelado devido ao eclodir da situação pandémica.



A comissão organizadora a nível local é constituída por Maria Luísa Pimenta, João Ramos, Fernando Gonçalves, Carlos Medeiros, Margarida Brazão e Márcio Silva.



O programa e as inscrições estarão brevemente disponíveis. A inscrição, válida para os dois dias, tem o seguinte custo: