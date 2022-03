Escola Horácio Bento leva aulas às avenidas do Funchal

No âmbito da disciplina de Inglês, a turma 8.º1, orientada pelo professor Rómulo Neves, da EB 2,3 Dr. Horácio Bento de Gouveia trocou a sala de aula na escola, por uma aula ao ar livre nas avenidas do Funchal.

O propósito, explica uma nota daquela instituição, seria "praticar o inglês com os turistas, ao mesmo tempo que os alunos partilhavam o trabalho de projecto que desenvolveram na sala de aula sobre a Madeira".

Organizados em grupos, focaram-se em seis temas: Transportes públicos; lugares a visitar no Funchal; actividades fora do Funchal; gastronomia; história e tradições e compras/recordações. Durante três semanas, os alunos efectuaram então um trabalho de pesquisa e construíram um folheto para distribuir aos turistas, com um código QR que os leva para um site com informação mais detalhada.

Da parte dos visitantes a recepção foi "muito positiva".

"Inicialmente surpreendidos era impossível resistir ao charme e entusiasmo dos jovens que, avidamente, partilhavam os seus conhecimentos sobre a Madeira. Os elogios à postura dos jovens, à educação e, sobretudo, à qualidade do nível da língua inglesa foram a melhor recompensa para cada um deles", destaca a nota.

A escola acredita que a aplicação desta metodologia traduz um novo rumo para a educação do século XXI, que na nesta óptica deveria "incidir na colaboração, criatividade, comunicação e pensamento crítico para termos futuros lideres capazes de contribuir para um mundo melhor",