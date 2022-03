Festand encerra comemorações do 34º aniversário

Terminado o Clinic e o Torneio Aniversário a Associação de Andebol da Madeira, encerrou esta manhã as comemorações do seu 34º aniversário.

A Escola da Apel recebeu o Andebol Kids - 2ª concentração de Mini Andebol que reuniu mais de uma centena de atletas do escalão de Manitas e Bambis.

Para além da competição, do convívio e do cantar os parabéns e soprar as velas do bolo, os mais novos fizeram questão de mostrar solidariedade com o povo ucraniano, ‘construindo’ um placard alusivo ao país que sofre actualmente uma guerra.