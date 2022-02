ISAL encerra ciclo de seminários com universidades na Croácia e na Grécia

O projecto INCLUDE (Intercultural Communication and Linguistic Upgrade in a Digital Environment), financiado pelo Programa Erasmus+, encerra nesta manhã de sábado o ciclo de seminários com a apresentação dos resultados desta parceria europeia.

A abertura do evento será oficializada pelos representantes das três instituições de ensino parceiras, Zrinka Puharić, reitora da Bjelovar University of Applied Sciences, na Croácia; Sancha de Campanella, Vice-Diretora Geral do ISAL, na Madeira; e Constantinos Bikos, director da Faculdade de Filosofia da Aristotle University of Thessaloniki, na Grécia.

O evento conta, ainda, com a presença de Tomislav Fresl, chefe do departamento do Ensino Superior da Agência para a Mobilidade e Programas da EU da Croácia.

Numa fase inicial do projecto, foram levantadas as necessidades de competências de comunicação dos alunos de Ensino Superior para o mercado global de trabalho, através de uma investigação junto de estudantes, professores e entidades empregadoras. No passado dia 3 de Fevereiro, alguns membros da equipa INCLUDE apresentaram os resultados deste estudo na conferência Think+ 2022 International Conference on Tourism, Teaching and Technology.

Numa segunda fase, os estudantes participaram em workshops temáticos que foram conduzidos numa plataforma online e contribuíram para o desenvolvimento de material didático. Ao contribuírem ativamente para a produção dos diferentes materiais, incluindo material áudio e vídeo, os estudantes tornaram-se mais autónomos na sua aprendizagem.

No decurso da iniciativa piloto foram realizadas 60 mobilidades virtuais de estudantes e 10 mobilidades de docentes e colaboradores.

A nível internacional, o projecto resulta em materiais didácticos que poderão servir de apoio aos professores e estudantes de Línguas e Comunicação, uma vez que os mesmos serão disponibilizados numa plataforma de Recursos Educativos Abertos. Destes, destacamos um E-Book disponível em inglês, português, croata e grego.

Este tipo de projectos vai ao encontro da missão do ISAL de partilhar conhecimento com a comunidade e representa uma forma de elevar o nome do instituto e da Madeira e projectar a sua imagem além-fronteiras.