A celebração do 443.º aniversário da freguesia de São Martinho, que decorreu esta tarde na Quinta Magnólia, foi marcado pela troca de argumentos, colocando de um lado o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, e o actual presidente da junta, Marco Gonçalves, e do outro o anterior autarca local, Duarte Caldeira.

Tudo começou com a intervenção do anterior presidente da junta (todos os partidos e coligações representadas na Assembleia de Freguesia tiveram direito a usar da palavra), que acusou o actual executivo de ter feito pouco por São Martinho. "Passados mais de quatro meses desde a tomada de posse dos actuais órgãos da freguesia, assistimos ao antes e depois pelas redes sociais. A limpeza e manutenção de veredas é importante, mas a actividade da Junta de Freguesia não se pode cingir a apenas isso", disse Duarte Caldeira na sua intervenção, acusando o seu sucessor de exercer a presidência "em part-time".

A resposta veio primeiro pela voz de Marco Gonçalves, que começou por dizer que a equipa que dirige não foi eleita "para perpetuar a letargia em que a nossa freguesia esteve mergulhada", numa crítica ao trabalho do seu antecessor. Sobre a acusação de exercer o cargo de presidente em part-time, o autarca de São Martinho retorquiu: "Para ser presidente a tempo inteiro não é necessário ter vencimento integral", acrescentando que foi essa a sua opção. "Optei por não receber o vencimento por inteiro porque não me parece necessário, porque tenho uma carreira e porque, como estes cinco meses demonstram, mesmo não estando a tempo inteiro, passo muito mais tempo na junta e desenvolvo mais políticas que o meu antecessor".

Pedro Calado foi o último a intervir, tendo na oportunidade depois de reconhecer "que nem tudo foi mau no passado", lembrado que "a verdadeira análise que a população fez, fê-la no passado dia 26 de Setembro de 2021", sublinhando: "Não foi com desculpas que voltamos a ganhar quer o concelho do Funchal, quer a Assembleia Municipal, com maioria, quer as juntas de freguesia. Foi com o resultado de tudo aquilo que se passou nos últimos oito anos; tiveram oito anos para demonstrar aquilo que valiam e quem fez essa análise (...) foi o povo".

O momento foi aproveitado para Pedro Calado e Marco Gonçalves falarem dos investimentos previstos para São Martinho.

Nesta comemoração, que teve a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, foram prestadas homenagens à artista Lourdes de Castro (a título póstumo), à Fundação Cecília Zino e ainda a Maria José Azevedo, antiga funcionária da Junta de Freguesia de São Martinho.