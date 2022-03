'Festand' encerra comemorações do 34.º aniversário da Associação de Andebol

As comemorações do 34.ª aniversário da Associação de Andebol da Madeira (AAM) encerram este sábado com mais um evento, desta feita destinado aos escalões mais baixos da modalidade.

Depois da realização, no passado fim-de-semana, do Clinic, onde contou com a presença do seleccionador nacional, Paulo Jorge Pereira e Frederico Machado, director desportivo no AM Madeira Andebol SAD, assim como do Torneio Aniversário, a AAM organiza este sábado o 'ANDEBOL KIDS - 2ª concentração de Mini Andebol'.

O evento será realizado na Escola da APEL e irá reunir os muitos atletas do escalão de Manitas e Bambis.

De referir que no final da manhã e para assinalar o aniversário da Associação, todos irão cantar os parabéns e soprar as velas do bolo.