Clube Desportivo São Roque comemora amanhã o seu 43.º aniversário

Dia 3 de março é dia de São Roque.

No dia em que a freguesia comera o seu 443.º aniversário, o Clube Desportivo São Roque assinala os seus 40 anos de existência.

"Nesta mesma data, 400 anos depois, nasce o clube de referência desta freguesia, nomeadamente o Clube Desportivo São Roque, que tem, através das suas diversas modalidades enaltecido o nome 'São Roque', nas participações regionais, nacionais, bem como internacionais", adianta o seu presidente, Renato Gouveia, num comunicado enviado à nossa redacção.

O Clube conta actualmente com cinco modalidades federadas – Andebol, Hóquei em Patins, Karaté, Natação e Ténis de Mesa – abrangendo centenas de atletas, treinadores e delegados, que tão bem têm defendido as cores do nosso clube.

"O Clube Desportivo São Roque sempre apostou na proximidade aos fregueses através do desenvolvimento de um conjunto de atividades lúdico/desportivas, como são o caso da Ginástica para os Menos Jovens e o Treino Aeróbico, envolvendo dezenas de pessoas da freguesia e fora dela.

Tendo em conta as restrições relativas à Covid-19, este será mais um aniversário sem o habitual jantar no Complexo Desportivo, sendo comemorado, apenas de uma forma mais simbólica.

Aproveitamos este aniversário para, mais uma vez, agradecer a todos os agentes envolvidos no dia a dia do clube, que têm contribuído para a dinâmica que tão bem carateriza o São Roque.

Viva o “São Roque”!", pode ler-se ainda no comunicado.