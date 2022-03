Governo Regional assinou protocolo de cooperação com o Banco BEST

O Governo Regional assinou, esta tarde, um protocolo com o Banco Best - Banco Electrónico de Serviço Total - que visa estabelecer os termos de cooperação na divulgação das operações e serviços bancários e financeiros, com o intuito de alargar o leque de recursos e benefícios ao dispor dos funcionários da Administração Pública.

O acordo permite que os funcionários públicos possam usufruir de um conjunto de vantagens, desde contas à ordem sem comissões, cartões de débito gratuitos para os colaboradores que domiciliem o seu vencimento no banco, cartões de crédito com duas opções – cashback ou com milhas – até um conjunto alargado de depósitos a prazo, entre outras vantagens.

O secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, afirmou que esta é mais uma iniciativa que vem dar sequência à política do Executivo madeirense que procura proporcionar condições especiais aos funcionários públicos, que vão desde a área da banca até à área de seguros.

“Não visa qualquer favorecimento comercial, mas sim deixarmos à disposição dos nossos colegas possibilidades e benefícios que cada uma das instituições lhes proporciona e depois, dentro da sua livre opção, possam escolher quais aquelas que lhes oferecem maior benefício”, explicou.

O director e coordenador do Banco BEST, Hugo Correia, mostrou satisfação com o protocolo alcançado. “É motivo de grande satisfação e estamos convencidos que temos todas as condições de prestar um serviço de excelência como já o fazemos com o nossos clientes actuais”, frisou.

O Banco BEST nasceu em 2001 e foi o primeiro banco de capital nacional 100% digital, sendo especialista nas áreas de Banking, Asset Management e Tranding.