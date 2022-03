PS volta a defender redução dos impostos na Madeira

Decorreu este sábado a primeira reunião da Comissão Regional do PS, no Salão Lisboa, do Casino Park Hotel.

"Temos de deixar de ser a Região mais pobre de Portugal, a região com menor poder de compra", disse o presidente eleito do PS-Madeira, Sérgio Gonçalves.

Destacando os valores dos combustíveis fósseis e lançando farpas ao Governo Regional considerou importante "reduzir o IVA, os impostos".

Esta é uma proposta que o partido defende "há pelo menos 3 anos" através do diferencial máximo em sede de IVA, destacando igualmente o IRS onde "continuámos a pagar mais do que os açorianos em 5 dos 7 escalões do IRS e, no caso particular do IVA, já no imediato, para fazer face ao preço dos combustíveis, mas também de todos os bens de primeira necessidade que se tem verificado aqui na Região", afirmou Sérgio Gonçalves.

"Esta primeira reunião é o mote para nos afirmarmos como verdadeira alternativa de governação na Madeira", acrescentou o líder do PS-Madeira.

Vão decorrer também estados gerais nas próximas semanas bem como "mecanismo e eventos para capacitar todos os nossos militantes e simpatizantes para este combate político que se avizinha".

Para as próximas eleições regionais, Sérgio Gonçalves, destaca que o partido está "absolutamente motivado, está mobilizado e está focado".