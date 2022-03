81 escolas participam na XV Edição da Final Regional da Taça Escolar de Educação Rodoviária

A XV Edição da Final Regional da Taça Escolar de Educação Rodoviária (TEER), actividade que integra o Plano Regional de Educação Rodoviária (PRER), realiza-se no próximo amanhã, sexta-feira, das 14h00 às 16h30, no Jardim Público da Ajuda, sito à Rua do Vale da Ajuda, n.º 76, Funchal.



Esta é uma iniciativa da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direção Regional de Educação, em parceria com a Polícia Segurança Pública da Madeira, que visa combater o flagelo da sinistralidade rodoviária, apelando ao papel decisivo de cada indivíduo, para fazer da segurança rodoviária uma prioridade de todos os cidadãos.

Nesta XV Edição do PRER, participam 81 estabelecimentos de educação/ensino, da educação pré-escolar ao ensino secundário. O Projeto envolve não só a comunidade escolar, como também integra atividades destinadas à sociedade civil.

De referir que a formação contínua dos diversos dinamizadores do PRER tem merecido a atenção governamental, num esforço que tem envolvido organismos regionais e nacionais, como é o caso da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e Prevenção Rodoviária Portuguesa.

Na sequência do trabalho desenvolvido nas escolas no presente ano letivo chegaram ao fim outros projetos integrantes do PRER: a Prova de Orientação Rodoviária, a Taça Escolar de Educação Rodoviária e o concurso “100” Comentários no Trânsito. Com o objetivo de contribuir para a redução da sinistralidade, bem como de educar, através de meios objetivos e adequados, para a defesa dos perigos do trânsito e para a tomada de comportamentos que promovam a segurança dos cidadãos, os dois primeiros projetos trabalharam as competências dos alunos em matéria de sinais e regras de trânsito. Os participantes realizaram uma prova escrita e outra prática, montados numa bicicleta, avaliada por um agente da Polícia de Segurança Pública. O terceiro projeto, “100” Comentários no Trânsito, consistiu numa mostra de fotografia, uma espécie de “Flagrantes do Trânsito”, que evidenciou comportamentos (des)adequados de passageiros, peões e condutores.

De destacar ainda, no âmbito da candidatura ao concurso promovido pela Carta Europeia de Segurança Rodoviária, que visa reconhecer os projetos que mais se destacam na Europa a nível de Segurança Rodoviária, que o PRER foi um dos três finalistas, na edição de 2021, na categoria Autoridade Local/Pública, dos Prémios Europeus de Excelência em Segurança Rodoviária, atribuídos pela Comissão Europeia.