JPP quer ouvir Governo Regional sobre a alegada privatização de lares

O JPP irá pedir uma reunião com a secretária regional da Inclusão, Rita Andrade, para perceber as questões em torno da alegada privatização de lares que estão sob a tutela do Governo Regional, informou hoje o partido.

Após o pedido de audição parlamentar requerido pelo JPP e chumbado pela maioria parlamentar PSD/CDS, no passado dia 22 de Março, o Juntos pelo Povo decidiu que “se Maomé não vai à montanha, a montanha irá até Maomé”.

Em causa estão "movimentações por parte do executivo da coligação PSD/CDS para a alegada privatização de lares públicos na Região, situação que está a inquietar vários profissionais do sector", explica o partido.

Em nota emitida, o JPP diz que "é fundamental valorizar e contratar profissionais e melhorar os equipamentos e as infra-estruturas dotando-os de recursos necessários às respostas que desenvolvem". O partido entende que o executivo madeirense deve esclarecer os madeirenses e porto-santenses sobre o trabalho desenvolvido e sobre as decisões que serão tomadas, "que afectarão, num futuro próximo, toda a comunidade".