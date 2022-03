PS quer esclarecimento sobre actual estado do Centro de Saúde da Calheta

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista deu entrada na Assembleia Legislativa da Madeira a um pedido de esclarecimento ao secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, sobre o facto de as valências de internamento e de cuidados continuados do centro de saúde da Calheta "continuarem inoperacionais", bem como pelo facto de muitos equipamentos "estarem ultrapassados".

A deputada Sofia Canha recorda que esta infra-estrutura foi reabilitada e reabriu em 2020, mas dá conta que, apesar da renovação do edifício, "ainda não se encontram em funcionamento as valências de internamento e de cuidados continuados, que se revelam de importância fulcral no apoio aos utentes e respectivas famílias".

A parlamentar socialista, natural daquele concelho, repara também que continuam a ser usados "equipamentos muito antigos e obsoletos, o que contrasta com a infra-estrutura moderna, cuja intervenção foi da responsabilidade da Santa Casa da Misericórdia da Calheta, proprietária do imóvel".

Sofia Canha lembra que, aquando de uma visita às obras do centro de saúde, o secretário regional da Saúde garantiu que a unidade passaria a disponibilizar outros serviços para além dos tradicionais, tais como imagiologia e medicina dentária, algo que, passado todo este tempo, continua a não ser uma realidade. “O centro de saúde continua a não ser utilizado no seu potencial máximo, facto que pode ter a ver com a falta de equipamentos adequados”, constata.

Nesse sentido, o PS questiona Pedro Ramos se o Governo já avançou com os procedimentos de aquisição de equipamentos para apetrechamento daquela unidade de saúde, qual a previsão de abertura das valências de internamento e cuidados continuados e quando se prevê a colocação de equipamentos de mobiliário adequados nas enfermarias e gabinetes para permitir uma boa prestação do serviço de saúde.