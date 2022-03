União Europeia pede a Cuba que liberte "todos os presos políticos"

A União Europeia (UE) pediu hoje a Cuba que liberte "todos os presos políticos" e disse que "segue com profunda preocupação" as pesadas sentenças impostas aos manifestantes dos históricos protestos de 11 e 12 julho de 2021.

"A União Europeia exorta as autoridades cubanas a libertar todos os presos políticos e pessoas detidas por exercerem as suas liberdades de reunião e expressão", disse chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, citado em comunicado.

A UE adiantou que "segue com profunda preocupação" as penas de até 30 anos de prisão impostas aos participantes nas manifestações do ano passado, durante as quais mais de 1.400 pessoas foram detidas e 790 acusadas.

Milhares de cubanos saíram às ruas de mais de 50 cidades gritando "Liberdade" e "Estamos com fome".

As acusações apresentadas referem-se a "rebelião", "atos de vandalismo" e "grave perturbação da ordem pública".

A UE considerou as sentenças "desproporcionadas" e considerou que "estes julgamentos suscitam preocupações importantes" em termos de "transparência e devido ao processo".

Também é pedido "às autoridades cubanas que permitam que a comunidade diplomática participe nos julgamentos".

As autoridades cubanas são, portanto, chamada a "respeitar os direitos civis e políticos dos cubanos, em particular a liberdade de associação, a liberdade de reunião e a liberdade de expressão".

"A União Europeia tem constantemente encorajado o Governo cubano a levar em conta as preocupações do seu povo e a se empenhar num diálogo significativo e inclusivo sobre as suas exigências legítimas, e continuará a fazê-lo", indicou.

A UE acrescentou que está "pronta para apoiar todos os esforços para proteger, promover e implementar os direitos humanos e as liberdades para todos os cubanos, no âmbito do diálogo político e do acordo de cooperação" com Cuba.