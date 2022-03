Madeirenses na bancada e no relvado do estádio do Dragão

A Madeira está hoje representada dentro e fora do relvado do estádio do Dragão, que recebe o encontro entre Portugal e a Macedónia do Norte.

Foto Lusa

Dentro de campo está o capitão madeirense, Cristiano Ronaldo. Na bancada, as imagens mostram as cores da Região, em apoio à selecção nacional, que hoje disputa com os macedónios uma vaga no Mundial2022, no Qatar.

O estádio tem lotação esgotada e o apoio vem de vários cantos do país e do mundo.

Foto Lusa

É a última oportunidade para a equipa das Quinas, campeã da Europa em 2016, garantir presença no Mundial de futebol.