SPEA desafia madeirenses e porto-santenses a contarem mantas

A Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves desafia os cidadãos da Madeira e Porto Santo a contarem manta.

As contagens decorrem, durante os dias 2 e 3 de Abril, nesta iniciativa que contribui para a ciência e a conservação da natureza.

Pedro Marques

Esta rapina é a maior das quatro espécies nidificantes no arquipélago da Madeira, sendo, portanto, de fácil identificação. A sua plumagem é predominantemente castanha, com a parte interior das asas esbranquiçada. A cauda é listrada e quadrada, e tanto o bico como as patas são amarelos.

O Censo de Mantas decorre anualmente desde 2006. Para além do número de aves avistadas, têm sido recolhidos outros dados importantes sobre a espécie, tais como o comportamento e utilização de habitats.

Em 2021, cerca de 70 voluntários contaram 150 aves, estimando-se que existam 270 mantas na Madeira, e 67 no Porto Santo, tendo, no entanto, havido um ligeiro decréscimo desde 2019.