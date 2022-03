Governo lança concurso de quase 12 milhões para obra polémica na Laurissilva da Madeira

A Madeira foi a região do País que mais investiu em medidas de combate à covid-19, nos últimos dois anos, com mais de 14% do total executado pelo Governo Regional a ser canalizado para mitigação dos efeitos da pandemia. No total, a Saúde e as empresas absorveram 70% da despesa, o equivalente a 258 milhões de euros. Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu DIÁRIO.