Trânsito complicado nos dois sentidos

Ainda que não seja nada de extraordinário, os condutores que estão na estrada ou que já passaram pela Via Rápida, sentirão algum condicionamento do tráfego em ambos os sentidos, nomeadamente na zona central entre as três ribeiras. Em particular o nó de Pestana Júnior, hoje está especialmente muito complicado.

Além do sol que acaba por influenciar as melhores condições de visibilidade, não deverá haver problemas pois, como referido, está a começar um dia ensolarado, sem chuva e com piso em boas condições de aderência dos pneus.